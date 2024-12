Unlimitednews.it - Prima fila McLaren ad Abu Dhabi, Sainz terzo, male Leclerc

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – E’ Lando Norris a conquistare l’ultima pole position della stagione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu, sul circuito di Yas Marina. E’ 1’22?595 il crono che consentirà al pilota delladi partire davanti a tutti nella gara della domenica, con l’altra macchina papaya di Oscar Piastri che gli farà compagnia in, essendosi messo a due decimi dal tempo del compagno di squadra e quindi in un’ottima posizione per la conquista del campionato Costruttori, considerando anche l’ultima casella sulla griglia per la Rossa di Charles, quattordicesimo e penalizzato di dieci posizioni.e in seconda, invece, Carlos, che fa segnare il tempo di 1’22?804 all’ultima qualifica sulla Ferrari. Quarto il sorprendente Nico Hulkenberg, che mette la sua Haas davanti al neo quattro volte iridato, Max Verstappen, quinto su Red Bull.