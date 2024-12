Ilrestodelcarlino.it - Prevendita già attiva. Dove trovare i biglietti

Sono già acquistabili (con 2,20 euro di) iper assistere al match della 15esima giornata del campionato di serie A2 tra Carpegna Prosciutto e Reale Mutua Torino in programma domenica alle ore 18 alla Vitrifrigo Arena. I punti vendita sono quelli abituali: online su Vivaticket e in tutte le ricevitorie che dispongono di questo circuito, inoltre domenica dalle ore 16 in poi alla biglietteria del palas. Designati i tre arbitri per la gara contro i piemontesi che sono Duccio Maschio di Firenze, Michele Centonza di Grottammare e Simone Settepanella di Roseto.