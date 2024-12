Ilrestodelcarlino.it - Presepe di Roversano a Cesena: un'attrazione natalizia imperdibile

Come ogni anno, a, frazione di, è stato allestito il caratteristicoche richiama migliaia di persone. L'allestimento include figure a grandezza naturale diffuse in tutto il borgo, creando un'atmosfera suggestiva che coinvolge il piccolo paese abbarbicato in cima a una rupe con una torre romana. La torre e il borgo sono facilmente visibili dall’E45 in corrispondenza dell’uscita di San Carlo. Ilè realizzato da un gruppo di appassionati che utilizzano tutto materiale di recupero: manichini in disuso, abiti dismessi, attrezzature di vecchie botteghe artigiane. Si tratta di una delle Natività più apprezzate nel nostro territorio, con un folto numero di visitatori fidelizzati. Ogni anno si aggiunge qualche nuovo personaggio, spesso ispirato a volti noti del passato.