Sondriotoday.it - Piccoli scienziati crescono: oggi i laboratori all'auditorium Torelli

Leggi su Sondriotoday.it

Giocare con i propri figli all'interno dicondotti da esperti: è l'opportunità offerta, sabato 7 dicembre, all', ai genitori dei bambini da 0 a 6 anni, che frequentano i servizi per l'infanzia del territorio, dal Comune di Sondrio, in qualità di capofila del.