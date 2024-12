Parmatoday.it - Piano neve operativo: stanziati 1 milione e 200 mila euro

Leggi su Parmatoday.it

e anti ghiaccio” del Comuneper affrontare i rigori dell’inverno. Il Comune ha stanziato 1e 200, come ha ricordato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna. In caso di nevicate gli spartientrano in azione dopo che il manto nevoso ha.