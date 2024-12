Ternitoday.it - Pianese-Ternana, segui la DIRETTA del match

Leggi su Ternitoday.it

Un confronto inedito va in scena al Comunale di Piancastagnaio tra. Le due squadre si sono affrontante in una amichevole precampionato al Liberati ed ora si ritrovano in unpiuttosto complesso per le Fere. I toscani infatti hanno già battuto Carpi, Campobasso, Gubbio e Vis.