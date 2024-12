Ilpescara.it - Pescara piange la morte del 52enne Dario Moggia

Leggi su Ilpescara.it

È morto all'età di 52 anni, a seguito di una malattia., molto conosciuto ae nell'area metropolitana, viene ricordato come una persona generosa, piena di vitalità ed apprezzato anche per la sua bellezza. Amante della natura e del nuoto ed esperto nuotatore, in tanti.