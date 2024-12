Pescara-Legnago oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Adriatico valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini allenati da Silvio Baldini continuano a condurre la classifica del girone B e, dopo la vittoria conquistata a Gubbio, hanno intenzione di portare a casa altri tre punti per tenere a debita distanza la Ternana e il resto delle inseguitrici., come seguire il matchLa formazione ospite, dal suo canto, stenta ancora a decollare in questa stagione tanto che finora ha raccolto soltanto nove punti: questo impegno appare proibitivo per i biancocelesti, ma non è da escludere la possibile sorpresa in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251.