Ilrestodelcarlino.it - Perde una vasca di contenimento. Frana lunga 80 metri sul S.Bartolo

E’ delicato come un neonato il parco del San. Nella giornata di ieri unadidi Marche Multiservizi ha avuto una perdita ed ha creato uno smottamento del terreno per un fronte di 80per una profondità di 150. Fortunatamente il fronte franoso non ha coinvolto nessuna abitazione e nella tarda serata di ieri la viabilità è stata ripristinata con l’intervento dei vigili del fuoco ed anche i mezzi di Marche Multiservizi. Le operazioni sono state seguite anche dal sindaco Andrea Biancani che ha comun que gettato acqua sul fuoco: "Nulla di preoccupante – ha detto – ed ha interessato solamente qualche famiglia della zona senza però creare nessun disagio". Piove comunque sul bagnato, si potrebbe dire, perché l’area interessata da questo movimento franoso non è fronte mare, ma riguarda la strada che da Soria sale verso le suore di clausura – strada San– per poi arrivare fino all’entrata della villa Imperiale.