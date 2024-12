Ilgiorno.it - Per il Diavolo non c’è storia, due gol e l’Atalanta vola in cima alla classifica

Leggi su Ilgiorno.it

Bergamo, 7 dicembre 2024 – La nona sinfonia è servita.vince la nona partita consecutiva in serie A e si prende per almeno 48 ore la vetta solitaria della Serie A con 34 punti. Undicesima vittoria nelle ultime dodici partite, includendo la Champions (con un pareggio 0-0 contro il Celtic a interrompere la striscia di successi) per una Dea che adesso potrebbe persino recitare il ruolo della lepre nella corsa scudetto. Al campionato a Bergamo si penserà però solo da mercoledì: martedì sera infatti la squadra di Gasperini cercherà un’altra impresa europea ospitando nel catino del Gewiss in Real Madrid. Battere i castigliani significherebbe aver battuto in quattro giorni le due squadre più vincenti di sempre nel calcio europeo, il Milan e il Real, due corazzate da 22 Champions vinte.