Forlitoday.it - Paura nel cuore della notte, incendio devasta il tetto di una villetta: evacuata una famiglia

Leggi su Forlitoday.it

di, quella tra venerdì e sabato, per i proprietari di unaa schiera in via Bassetta. Mancavano venti minuti alle 6 quando alla sala operativa del 115 è giunta la richiesta d'intervento per unche stava interessando ildi un'abitazione. Subito si sono attivate.