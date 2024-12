Anconatoday.it - Pallanuoto serie A1 femminile, disco rosso a Trieste per la Cosma TM Group Vela Ancona

Leggi su Anconatoday.it

Due tempi all’altezza delle avversarie o quasi, poi solo: lacade anche alla Bianchi, ma al cospetto di una delle formazioni più quotate dellaA1: finisce 13-6 per le ragazze di Zizza. Eppure lacomincia benissimo in un primo tempo in cui tiene testa alle.