Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: la Pro Recco passa a Trieste e resta a punteggio pieno

Nella nona giornata della stagione regolare dellaA1dimaschilela Pro, cheper 11-16 in casa delda sola in vetta alla classifica in attesa del posticipo tra Brescia ed Onda Forte.Il Brescia viene momentaneamente agganciato a -3 dalla vetta dal Savona, vittorioso per 10-7 sul Posillipo, mentre cade la Roma Vis Nova, che scivola a -9 dalla vetta dopo la sconfitta di misura in casa del De Akker Team, che vince per 14-13 eda solo al quinto posto, portandosi a -3 dai capitolini.A centro classifica finisce in parità sul 9-9 la sfida tra Florentia e Telimar, cheno appaiate a quota 11 e si espongono al possibile sorpasso dell’Ortigia, che nel posticipo di domani farà visita all’Olympic Roma, infine il Quintoper 7-10 in casa del Catania e scavalca momentaneamente gli aretusei.