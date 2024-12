Palermotoday.it - Palermo Christmas City 2024: per l'apertura concerto natalizio del Gospel Project Choir

Saranno il, Annalisa Minetti e i Neri Per Caso ad allietare con tre differenti concerti, in tre suggestive cornici, il Natale dei palermitani, per creare un’atmosfera romantica, magica e avvolgente. Le manifestazioni ad ingresso gratuito si terranno domenica 15 dicembre.