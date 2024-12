Inter-news.it - Pagelle Inter-Parma (3-1): tre giocatori da 7! Un altro da ‘benedire’ – TS

Vittoria netta dell’sulper 3-1 ieri a San Siro nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Tuttosport ha stilato ledi, con trepromossi. Ma pure un 5.LA PRESTAZIONE – All’serviva una vittoria e la squadra di Simone Inzaghi lo ha fatto con una grande prestazione.regolato 3-1 e ora testa al Bayer Leverkusen per ipotecare la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Tresi prendono un bel 7 e si tratta di coloro che hanno segnato alla squadra di Fabio Pecchia, ossia: Federico Dimarco, Nicolò Barella e Marcus Thuram. Per il francese decimo gol in campionato e prima rete singola, senza doppiette o triplette. Un gol ancor più speciale per Tikus, visto che è nato 27 anni fa a3-1, tanti promossi ma anche un giocatore da “benedire”– In merito alledi, Oltre ai 7 di Thuram, Barella e Dimarco, c’è pure il 7,5 di Henrikh Mkhitaryan.