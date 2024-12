Onu vara task force su crisi del debito, Gentiloni copresidente

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 7 dic. (askanews) – Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha nominato un gruppo di esperti per promuovere soluzioni politiche attuabili per risolvere ladel. Lasarà guidata da Mahmoud Mohieldin, inviato speciale dell’Onu per il finanziamento dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e copresieduto da Paolo, ex commissario Ue per l’Economia, Trevor Manuel, ex ministro delle Finanze del Sudafrica, e Yan Wang, ricercatore accademico senior presso il Centro per le politiche di sviluppo globale dell’Università di Boston. Questo gruppo di lavoro informerà la Quarta Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, un processo intergovernativo facilitato dalle Nazioni Unite, che si terrà dal 30 giugno al 3 luglio 2025 a Siviglia, in Spagna.