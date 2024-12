Lanazione.it - Nuovo asfalto in via Panciatichi: via ai lavori

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 dicembre 2024 – Dal 9 dicembre a Firenze è in programma l'asfaltatura in via deinel ratto via delle Tre Pietre-via Fanfani con divieti di sosta e di transito sulla direttrice in uscita città. Prevista anche la chiusura di via Fanfani sulla sola direttrice verso via Pescetti da via deial numero civico 2. Questa è la viabilità alternativa per via dei Perfetti Ricasoli, come riporta una nota di Palazzo Vecchio: via delle Tre Pietre-via Pescetti-via Fanfani-via dei Perfetti Ricasoli. L’intervento, si spiega dal Comune, si concluderà il 15 dicembre, in modo da cercare di limitare il più possibile i disagi in un mese - quello di dicembre - dove il traffico si intensifica, a causa delle feste di Natale.