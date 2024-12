Notre-Dame Riccardo Cocciante | La rinascita è un miracolo di unione dei popoli impariamo da questo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La riapertura della cattedrale di, dopo 5 anni dall’incendio che l’ha devastata nel 2019, “per me ha un valore doppiamente inestimabile. Grazie a Victor Hugo, a questa storia che vive nelle sue pietre, ho avuto il privilegio di darle una voce, iniziando una seconda carriera come compositore. Sono molto felice anche che la mia opera popolarede Paris tornerà presto in Italia”. Parola diche all’Adnkronos parla del suo legame profondo con la cattedrale, avendo il cantautore e compositore firmato le musiche dell’opera pop ‘de Paris’ (tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo), che debuttò a Parigi nel 1998 e nella versione italiana a Roma nel 2002. “La cattedralede Paris ha un valore storico inestimabile – prosegue– un patrimonio universale da oltre 800 anni, sopravvissuto a rivoluzioni e guerre.