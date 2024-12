Sbircialanotizia.it - Notre-Dame, Riccardo Cocciante: “La rinascita è un miracolo di unione dei popoli, impariamo da questo”

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'artista, che ha firmato le musiche dell'opera pop 'del Paris' (tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo), annuncia il ritorno presto in Italia dello spettacolo che debuttò a Parigi nel 1998 e a Roma nel 2002 La riapertura della cattedrale di, dopo 5 anni dall'incendio che l'ha devastata nel 2019, "per me ha .