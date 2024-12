Agrigentonotizie.it - "Non si ferma al posto di blocco e rischia di investire maresciallo": condannato 39enne

Non siall'alt ediundei carabinieri impegnato in un servizio di controllo. Per questa accusa il giudice monocratico del tribunale di Sciacca haa 9 mesi di reclusione ildi Menfi, Giovanni Titone.L'episodio risale al 9 ottobre del 2020.