Sbircialanotizia.it - Nautica e futuro: riforme, contesto globale e nuove prospettive all’Assemblea di Confindustria Nautica

Il confronto con il governo, le politiche per la blue economy, lenorme per il settore, i fattori esterni, sono al centro del dibattito dell’Assemblea pubblica che si terrà a Roma il prossimo 12 dicembre presso il Parco dei Principi Grand Hotel di Roma Il confronto con il governo, le politiche per la blue .