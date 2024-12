Avellinotoday.it - Natale a Cassano Irpino: il programma

Leggi su Avellinotoday.it

unricco di iniziative pensate per tutta la famiglia, con particolare attenzione per i più piccoli e per le tradizioni del.Il via sarà dato l’8 dicembre alle 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele III con l’evento "Consegna la tua letterina a Babbo".