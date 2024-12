Napolipiu.com - Napoli, sfida alla Juve per Luiz Felipe: il difensore si svincola dall’Arabia

Il club azzurro monitora l’ex Lazio per rinforzare la difesa. Anche Giuntoli interessato al centrale brasiliano per gennaio.Ilintensifica la ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivoManna sta valutando diverse opportunità per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte.Un profilo che avrebbe attirato l’attenzione del club partenopeo è quello di, centrale difensivo in fase di svincolo dall’Al-Ittihad Club. Ilbrasiliano, ex Lazio, rappresenterebbe un’interessante opportunità di mercato a parametro zero.La pista, però, non sarebbe priva di ostacoli: sul giocatore si registra anche il forte interesse dellantus di Cristiano Giuntoli.