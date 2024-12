Ilrestodelcarlino.it - Mozione di sfiducia contro Fausto Troiani: Corvatta sollecita il Consiglio comunale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Maturo il momento di riproporre unadiinnei confronti di". Lo chiede Tommaso(nella foto), ex sindaco oggi con lista Futuro in Comune "in considerazione di quanto accaduto nelsulle varianti Cristallo e Agriforest, con il presidente delche ha dismesso il suo ruolo istituzionale per difendere in prima persona la proposta di deliberato della giunta al posto dell’assessore per poi votare, senza considerare le note vicende giudiziarie". Sul tema dell’urbanistica e della varianti bocciate "peraltro frutto del suo operato come assessore", perquella diè stata "una condotta in netto contrasto con la natura rappresentativa della carica di presidente dele la sua permanenza in quel ruolo ingenererebbe la deduzione che i consiglieri comunali tutti, anche quelli di minoranza, accettino o siano d’accordo con tale comportamento inadeguato".