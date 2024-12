Quotidiano.net - Movimento 5 Stelle: l'enigma politico tra sinistra e destra sotto la guida di Conte

Leggi su Quotidiano.net

VespaRubando la definizione che Churchill dette della Russia, ilè un rebus avvolto in un mistero che sta all’interno di un. Si fa un gran rumore intorno all’affermazione di("non siamo undi"), quando dichiaratamente non lo è mai stato. Il grillismo è stato sempre ondeggiante e nel momento della massima fortuna ha acchiappato voti dappertutto. È anell’antimilitarismo, asull’immigrazione, ondeggiante sui diritti. C’è dentro tutto e il suo contrario, anche se gli ultimi sondaggi accreditano aoltre il sessanta per cento dei militanti. Questa posizione (compresi gli attacchi vecchio stile a giornali e conduttori televisivi, pure frequentati abitualmente) si è accentuata in questi giorni in cuideve convincere a votare oltre la metà degli iscritti per non vedersi annullare i risultati dell’ultima assemblea.