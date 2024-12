Sport.quotidiano.net - MONZA. Cento presenze con la maglia biancorossa. Maglia celebrativa dalla società a Ciurria

Ieri mattina al centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello, il vicepresidente vicario e amministratore delegato del, Adriano Galliani, ha premiato Patrickper le 100 gare ufficiali giocate in biancorosso. "Un traguardo speciale, che il calciatore ha raggiunto nella partita di Coppa Italia di Bologna. Dopo aver riunito tutta la squadra sul campo a fine allenamento, Adriano Galliani ha donato auna medagliae unaspeciale col numero 100", fa sapere il club. I brianzoli torneranno in campo nel posticipo di lunedì sera in casa contro l’Udinese: vero e proprio spareggio salvezza.