Mondiale per club 2025 come funziona la finestra di mercato aggiuntiva a giugno | il regolamento

Novità portano novità. Una nuova competizione nel già congestionato calendario calcistico internazionale porta inevitabilmente modifiche regolamentari. La prima risposta della Fifa e delle federazioni nazionali all’introduzione della nuovissima Coppa del Mondo per, al via dal 15con il formato a 32 squadre per la prima volta, è stata l’apertura di una nuovadiche precederà l’inizio della competizione. La ratio è semplice: la Fifa intende aiutare quei calciatori in scadenza il 30a prendere parte al torneo con i nuovi, evitando ogni tipo di controversie visto che la finale è in programma il 13 luglio e un giocatore non può daprendere parte al torneo con due maglie differenti.Il consiglio della FIFA ha così approvato le norme provvisorie suldei trasferimenti, che danno alle federazioni affiliate la possibilità di aprire unadi trasferimenti eccezionale dal 1° al 10