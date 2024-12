Ilrestodelcarlino.it - Minorenne trovato con droga e proiettile a Gatteo: intervento della Polizia Locale

Martedì, gli agentidihanno notato quattro giovani stranieri sul lato marepiazza, all’interno di uno stabilimento balneare, intenti a parlare. La pattuglia, insospettita, ha proceduto a un controllo. Alla vista delle divise, uno dei quattro ha gettato a terra un involucro di piccole dimensioni. Si tratta di undi nazionalità straniera. Gli agenti hanno recuperato il piccolo pacchetto lanciato via, con all’interno hashish. La pattuglia, coadiuvata dalladi Cesenatico, ha proceduto alla perquisizioneresidenza dello straniero e haundi grosse dimensioni, ovvero per il munizionamento adibito per i fucili e per le carabine. Lo hanno sequestrato e hanno deferito all’autorità giudiziaria ilper possesso illegale di armi e munizioni e alla contestazione amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente a uso personale con il suo contestuale sequestro.