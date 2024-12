Minacce a scuola dopo la segnalazione di un coltello | due studentesse nel mirino dei bulli

Leggi su Orizzontescuola.it

Un gesto di responsabilità civica si è trasformato in un incubo per duedi un istituto superiore di Forlì. Come segnala Corriere Romagna, le giovani, colpevoli di aver segnalato la presenza di unportato da un compagno di classe, sono diventate vittime di una serie di intimidazioni da parte del branco, trasformando i corridoi dellain un teatro di paura e tensione.L'articololadi un: dueneldei