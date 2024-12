Lapresse.it - Milano, tutto pronto per la prima della Scala: tensioni vicino al teatro

per ladelalladove andrà in scena ‘La forza del destino’ di Giuseppe Verdi. Tra gli ospiti ci sono la senatrice a vita Liliana Segre e il presidente del Senato Ignazio La Russa. Assente, invece, Sergio Mattarella, volato a Parigi per la riapertura di Notre Dame. Proteste davanti alIn giornata non sono mancate le proteste. Un gruppo di attivisti ha gettato del letame con fotopremier Giorgia Meloni, del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. I manifestanti hanno esposto cartelli con le scritte: “la guerra è uno spettacolo di m***a” e “Il genocidio è uno spettacolo di m***a”. Nel pomeriggio, inoltre, a partire dalle 15, è stato organizzato un corteo che ha preso il via a Porta Venezia.