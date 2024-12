Trevisotoday.it - Malore fatale mentre passeggia in riva al mare, muore a 52 anni

Leggi su Trevisotoday.it

Stavando in via Lungolaguna Trento, nella sua amata Lignano, quando ha avuto une si è accasciato a terra, non riprendendosi più. Mario Fratin è morto nella mattinata di ieri, venerdì 6 dicembre, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano e gli volevano bene.Fratin aveva 52.