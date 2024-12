Laverita.info - Macron in affanno. La Le Pen lo minaccia: «Sfiducio pure il tuo nuovo premier»

Leggi su Laverita.info

Per i francesi deve andarsene. Ma l’inquilino dell’Eliseo tenta i socialisti per formare il governo. E punta tutto su Notre Dame.In Germania l’industria (non solo l’auto) continua a perdere colpi. Cdu e Afd pronte a capitalizzare.Lo speciale contiene due articoli.