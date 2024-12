Iltempo.it - **M5S: Conte, 'a Casaleggio e Grillo daranno incarico come a Di Maio'**

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Adesso è il momento del livore, del sarcasmo, delle offese, delle ingiurie. Io non posso competere su questo livello e non posso neppure competere con le battute, però se continuano così ae anche agli verrà offerto unpiù importante di quello che è stato offerto a Di, perché c'è tutto un mondo che in questo momento sta godendo di tutti gli insulti, di tutte le ingiurie che ci vengono rivolte. Quando si trova qualcuno del nostro mondo che si presta a questa operazione, è triste dirlo, ma sicuramente ci sono tanti che stanno battendo le mani". Lo ha affermato Giuseppe, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24.