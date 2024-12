Leccotoday.it - Lutto in città: è morta Mariuccia Buttironi, da poco insignita della benemerenza civica

Leggi su Leccotoday.it

Dolore inper la morte di, premiata con ladi Lecco il 1° dicembre scorso. Proprio per i problemi di salute, 86 anni, non aveva potuto essere presente alla cerimonia di domenica. A ritirare l'onorificenza per lei era salita sul palco Manuela.