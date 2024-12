Bresciatoday.it - Lumezzane-Pro Patria 1-1. Gol e highlights

Leggi su Bresciatoday.it

Iltorna al Saleri per sfidare la Pronella penultima gara casalinga dell’anno e conquista un pareggio sofferto per 1-1, nonostante abbia giocato in dieci uomini per oltre un’ora.La partitaLa sfida parte subito con brividi: al 7’ Toci sfiora il vantaggio per la Pro