Lo stalker delle lenzuola Braccialetto rotto altri guai

Era stato il primo in Italia a vedersi applicare ilelettronico come provvedimento d’urgenza per il divieto di avvicinamento alla persona offesa, la nuova misura per il contrasto alla violenza alle donne entrata in vigore sull’onda del femminicidio di Giulia Cecchettin. E poi K.A., pizzaiolo italiano 30enne di origini egiziane residente a Cinisello Balsamo, già condannato a 18 mesi di reclusione per stalking nei confronti della sua ex, una ragazza di Monza, aveva collezionato un altro record: il primo arrestato fuori flagranza di reato per aver manomesso il dispositivo ed essersi recato in un bar frequentato da quella giovane che lui proprio non riesce a smettere di perseguitare. Ora per gli episodi di stalking successivi il giovane ha patteggiato la pena di 8 mesi in continuazione con la precedente condanna.