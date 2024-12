LIVE – Vallefoglia-Novara 1-2 29-27 16-25 17-25 3-0 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la dodicesima giornata di andata diA1di. La squadra di Andrea Pistola, reduce dalla sconfitta infrasettimanale al quinto set a Milano, torna sul campo di casa per conquistare altri punti e difendere l’ottava posizione che vale la qualificazione alla Coppa Italia. Serve però una grande prestazione per superare le zanzare di Lorenzo Bernardi, quarte in classifica con otto successi conquistati fin qui. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 7 dicembre al Pala Megabox di Pesaro. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Megabox Ondulati del Savioed Igor Gorgonzoladella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.