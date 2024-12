LIVE – SuperG maschile Beaver Creek 2024 sci alpino | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedeldi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Dopo la prima discesa libera che ha visto trionfare a sorpresa lo svizzero Murisier, i migliori atleti del pianeta tornano sulla pista a stelle e strisce per un’altra gara veloce: il super gigante. Marco Odermatt, detentore della Sfera di Cristallo, proverà a conquistare il suo primo successo stagionale dopo il secondo posto in discesa. I portacolori dell’Italia proveranno, invece, a fare grandi prestazioni per riscattare le opache prestazioni del sabato ed inserirsi nelle posizioni che contano. Chi salirà sul podio? Per scoprirlo non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 18.30 italiane (le 10.30 locali) di sabato 7 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedeldiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.