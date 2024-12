Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2024 in DIRETTA: Federico Pellegrino vola in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00: Come da pronostico la svedese Sundling si impone nellafemminile battendo la connazionale Hagstroem e la norvegese Myhre12.57: Sundling fa gara di testa come da copione12.53: Queste le finaliste della gara femminile. Svedesi favorite:1. Jonna Sundling – SWE2. Johanna Hagstroem – SWE3. Julie Myhre – NOR4. Victoria Carl – GER5. Emma Ribom – SWE6. Katerina Janatova – CZE12.51:EEEEEEEE! L’azzurro è secondo in una semivelocissima. Vince Jenssen, seco di posto per Northug e A. Holmboe12.50: Rompe il bastoncino Moser, Amundsen davanti,è secondo in salita. Batteria veloce12.46: CI SIAMO! Chiccoal via della seconda semi. Questi i protagonisti:1. Aleksander Elde Holmboe – NOR2. Matz William Jenssen – NOR3.