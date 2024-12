LIVE – Potenza-Latina 1-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

La testuale di Foggia-Taranto, incontro valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa hanno perso smalto nelle ultime uscite, perdendo terreno dalle prime della classe: la classifica dice ora settimo posto con 26 punti, alla pari però di Crotone e Avellino, e a una lunghezza di distanza dal Sorrento quarto. Servono dunque i tre punti per tornare a guardare con fiducia al futuro. L'incontro è in programma nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15.00.

FOGGIA-TARANTO 1-0 (6? rig. Caturano)

10? – Taranto che prova a reagire, mentre Ndoj rischia il giallo con un altro fallo dopo un dribbling subito

6? – FOGGIA IN VANTAGGIO! Caturano incrocia bene con il sinistro dagli 11 metri, Zacchi battuto: è 1-0!

5? – Rigore per il Foggia! Erradi a terra in area dopo un contatto con Ndjoj, l'arbitro Angelillo indica il dischetto!

2? – Subito Foggia pericoloso, sinistro di Petermann da fuori area che esce di poco

1? – Inizia la partita!