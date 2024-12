Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: FP3 alle 11.30, prosegue la sfida Ferrari-McLaren

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07 Tutto facile dunque almeno sulla carta per il team di Woking, che ha cominciato peraltro nel migliore dei modi questo weekend facendo doppietta ieri nella simulazione di qualifica effettuata in FP2 e confermando la competitività della MCL38 anche in questo contesto.11.04 Riflettori puntati sul confronto diretto traper il titolo costruttori, con il team papaya che guida la classifica con un margine di 21 punti sulla Scuderia di Maranello. Missione quasi impossibile dunque per la Rossa, che deve fare i conti inoltre con la penalità di 10 posizioni a Charles Leclerc in seguito all’utilizzo del terzo pacco batterie dell’anno sulla sua SF-24.11.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere del GP di Abu, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.