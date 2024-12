Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: Singapore s’infiamma, decima partita chiave nella gara verso l’iride

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUn buongiorno e un ben ritrovati a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladel match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Non c’è ancora un vincitore né un vinto, e nessuno dei due riesce per ora a superare l’altro: 4,5-4,5 dopo le prime nove sfide.Una certezza c’è: la quarta serie di tre partite si concluderà con certezza, visto che solo un’eventuale tripla vittoria di uno dei due giocatorintirebbe la fine del match con un Campione del Mondo eletto. Quel che non si sa è cosa può ancora accadere, visto che finoraha superato ogni previsione della vigilia e, al contrario, si è trovato più volte avanti senza realmente concretizzare.Considerato che il cinese ora avrà potenzialmente tre volte il Bianco, qualora si arrivasse alla 14a di giovedì, più di qualcuno ha iniziato ad assegnare a lui il ruolo di favorito.