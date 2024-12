Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: francesi favorite, Wierer per entrare nella Mass

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA16:20 Non saranno al via dellaodierna, la prima di stagione le americane Dickinson e Freed, oltre alla giovane di belle speranze Johanna Puff (GER).Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’attesissimada Kontiolahi (FIN), valida per la Coppa del Mondo di-2025!Si parte con le proveanche per quanto riguarda la stagione, dopo che la Short Individual ci ha consegnato dei valori difficilmente preventivabili alla vigilia della tappa finnica. A vincere, e questa non è una sorpresa, è stata la quotata francese Lou Jeanmonnot, anche oggi tra le papabili al gradino più alto del podio. Tuttavia, la Svezia ha evidenziato uno strapotere non indifferente sugli sci stretti, con la giovane Ella Halvaon che si è piazzata seconda, davanti a Elvira Öberg.