Genovatoday.it - Litiga con la fidanzata, intervengono a difenderla e finisce a coltellate

Leggi su Genovatoday.it

Aggressione con tanto diall'alba in via Jori, a Certosa, È successo verso le 5,40 e secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una lite di coppia degenerata con l'intervento di altre persone. Nello specifico, un uomo e una donna stavanondo in mezzo alla strada.