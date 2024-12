Lite tra studenti in una scuola a Catania | uno studente ferito finisce in ospedale Consiglio di Classe per valutare eventuali provvedimenti disciplinari

Leggi su Orizzontescuola.it

Violento diverbio tra alcunidi un istituto superiore aè degenerato in una rissa, martedì mattina, durante la ricreazione. Come segnala La Sicilia, un minore, colpito al volto da un compagno, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'San Marco di Librino per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e la prognosi dovrebbe essere breve.L'articolotrain una: unoindiper