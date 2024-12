Ilfoglio.it - L’impatto sociale dello sport giovanile

Leggi su Ilfoglio.it

Un paese a trazioneiva, in cui investire nelloripaga. È quanto emerge dall’ultimo osservatorio sullosystem italiano presentato da Banca Ifis. L’analisi per l’anno 2023 evidenzia. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti