Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è recato presso il quartier generale del contingente italiano diina Shama, dove ha incontrato il personale militare italiano. Nella mattinata Crosetto aveva già incontrato il suo omologo libanese, Sleem Maurice. “Non possiamo perdere altro tempo”, ha affermato il ministro durante l’incontro. “è essenziale per la pace e la stabilità del, ma è necessario aggiornare le sue regole d’ingaggio e permettere alla missione stessa piena e concreta libertà di agire, nel rispetto della risoluzione 1701 dell’Onu. Fondamentale poi sarà, sempre di più, riuscire ad assicurare sostegno finanziario, addestramento ed equipaggiamento delle Laf, learmate. La stabilità non solo del, ma dell’intera area, diventerà concreta solo quando le Laf saranno più forti di Hezbollah e in grado di difendere il loro Paese, garantendo sicurezza e rispetto dei confini.