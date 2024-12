Lanazione.it - L'erboristeria L'erbavoglio a Lunata celebra 35 anni di benessere naturale

Un bel compleanno, un traguardo che a livello commerciale nell’attuale fase socio-economica è tutt’altro che semplice da raggiungere. Stiamo parlando dell’"L’" ache oggi, sabato 7 dicembre, dalle 16, festeggia i 35di attività con dolcetti e vin brulè. "Un lungo viaggio fatto di passione, dedizione e amore per il nostro lavoro, che ci ha permesso di diventare un punto di riferimento per chi cerca soluzioni naturali per il proprio– spiegano Rita Del Bravo e Rosanna Giuntoli, le fondatrici, alle quali si è aggiunta Asia Pardi, erborista e biologa nutrizionista, – in tutti questi, il nostro obiettivo è sempre stato ascoltare i clienti, capire le loro esigenze e offrire prodotti e consigli personalizzati. Per noi -proseguono- ogni cliente è unico, e con molti di loro si è instaurato un rapporto che va oltre il semplice scambio professionale.