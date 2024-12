Liberoquotidiano.it - "Legge marziale? Mi scuso". Caos in Corea del Sud, come prova a salvarsi il presidente

Ilsudno Yoon Suk-yeol ha presentato le sue scuse per ladichiarata e poi ritirata per la bocciatura del Parlamento. Ma non si è dimesso, rimandando la decisione alla propria formazione politica: tra poche ore l'Assemblea Nazione di Seul voterà la mozione di impeachment nei suoi confronti presentata dall'opposizione. Le dimissioni delsono "inevitabili", ha dichiarato Han Dong-Hoon, il leader del people power party al governo. "Non si ripeterà più, la dichiarazione dellaè nata dalla disperazione", ha detto Yoon in un messaggio televisivo alla nazione tornando in pubblico per la prima volta dalinnescato martedì sera.