Lavoro | Udine nelle prime 10 città per offerte di lavoro IT

Il 2% dellediin Italia per profili IT&Technology viene da, che è una delle 10 Tech Cities italiane insieme a Milano, Torino, Bologna, Roma, Bari, Napoli, Padova, Verona e Catania, vale a dire ledove in totale si concentra il 46% delledidel settore IT. Nel capoluogo friulano in base alla professione la RAL media per un profilo di middle seniority va dai 65mila euro di una/un Chief Technology Officer (CTO)­ ai 32mila euro di Data Scientist / Architect, con una media per tutte le specializzazioni di 43.500 euro annui lordi. È quanto emerge dalla quinta edizione di Tech Cities, lo studio promosso da Experis, brand di ManpowerGroup e provider IT di soluzioni applicative, consulenza, resourcing e formazione, sui profili tecnologici più richiestiprincipalie province italiane.